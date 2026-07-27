Деревянные артефакты из Атакамы оказались древними копьеметалками

Ученым удалось установить назначение деревянных изделий, найденных в чилийской пустыне Атакама. Около пяти тысяч лет назад эти предметы использовались как копьеметалки — приспособления для метания дротиков с большей силой и дальностью.

Первый такой артефакт обнаружили еще в начале 1970-х годов на стоянке Калета-Уэлен в устье реки Лоа. С тех пор было найдено более десятка похожих предметов, которые хорошо сохранились благодаря экстремальной засушливости региона.

Исследователи изучили двенадцать деревянных изделий из поселений позднего архаического периода (возрастом от 6 до 4 тысяч лет). Радиоуглеродный анализ и особенности конструкции — рукоять, уплощенная середина, узкий выступ — позволили определить их как копьеметалки. Некоторые имели канавки и отверстия, а изготовление требовало плотной древесины, кожи и сухожилий.

Оставался вопрос, зачем морским охотникам-собирателям понадобилось сухопутное метательное оружие. Ответ дали кости гуанако и викуньи, найденные на тех же стоянках: этих животных добывали не только для пищи, но и для сырья — из их костей делали крючки и гарпуны для рыбной ловли.