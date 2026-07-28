Ученые ДВФУ создали программу для робота-тренажера, ускоряющую реабилитацию рук

Специалисты Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) разработали алгоритм управления роботом-тренажером для механотерапии, который позволяет быстрее и безопаснее восстанавливать подвижность рук после травм, операций или инсультов. Программа регулирует работу электромоторов, исключая рывки и предотвращая излишнюю нагрузку на конечности.

Как пояснил один из авторов, профессор Департамента информационных и компьютерных систем ИМиКТ ДВФУ Евгений Пустовалов, существующие отечественные и зарубежные тренажеры не обеспечивают плавность движения и не запоминают индивидуальные параметры пациента. Из-за этого реабилитация затягивается, а врачам приходится каждый раз адаптировать настройки под конкретного человека.

Новый алгоритм сглаживает несовершенства движения электродвигателей и позволяет персонализировать настройки устройства. По словам Пустовалова, это сократит время восстановления пациентов и уменьшит рутинную нагрузку на специалистов-реабилитологов, которые могут сосредоточиться на контроле медицинских показателей.

Прототип робота-тренажера с разработанным ПО после испытаний в Медицинском комплексе ДВФУ планируется передать в производство в течение трех лет. Работа выполнена при поддержке коммерческого партнера. Результаты исследования опубликованы в журнале "Компьютерные нанотехнологии".