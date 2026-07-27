НХЛ сняла все вопросы о допуске сборной РФ на Кубок мира-2028

Защитник клуба НХЛ «Юта Маммот» Дмитрий Симашев рассказал, что слышал о возможном решении лиги по участию сборной России в Кубке мира 2028 года, однако не может раскрывать подробности. Об этом сообщает «Советский спорт».

Хоккеист отметил, что как игрок НХЛ знаком с информацией по этому вопросу и примерно понимает, каким может быть итоговое решение. При этом Симашев подчеркнул, что сейчас не вправе говорить о нём публично.

По словам защитника, он хотел бы выступить на Кубке мира в составе национальной команды. Симашев добавил, что остаётся дождаться официальных заявлений и следить за дальнейшим развитием событий.

Ранее сообщалось, что НХЛ продолжает учитывать международную обстановку при рассмотрении вопроса о допуске сборной России. Окончательное решение по участию россиян в турнире планируется принять в феврале или марте 2027 года.

Если российская команда не будет допущена к Кубку мира 2028 года, её место может занять сборная Словакии. Официальных объявлений от руководства НХЛ по этому поводу пока не было.

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