Статья носит исключительно информационный характер и не является медицинской рекомендацией. Перед применением лекарств ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания.

Перед сезоном простуд многие пополняют домашнюю аптечку, ибупрофен цена которого зависит от формы выпуска и дозировки, часто входит в список покупок, но при лихорадке важно учитывать не только стоимость препарата, а ещё противопоказания, другие лекарства и

общее состояние человека. Лихорадка бывает при инфекциях, перегреве, реакции на лекарства и других состояниях.

Коротко о главном

Лихорадку оценивают не как отдельный симптом, а вместе с общим состоянием и другими симптомами.

Перед приёмом нужно учитывать действующее вещество, дозировку, противопоказания.

При одышке, боли в груди, спутанности сознания, судорогах, выраженной слабости или быстром ухудшении нужна медицинская помощь.

Как оценить состояние

Температура — это один из показателей, а не диагноз. При обычной респираторной инфекции она может сочетаться с насморком, кашлем, болью в горле и ломотой. Но те же цифры на градуснике встречаются при других заболеваниях. Важно также смотреть, как человек дышит, может ли пить, сохраняется ли ясность сознания и не появились ли необычные боли или сыпь.

Полезно записывать время измерения, результат и самочувствие. Это помогает увидеть динамику и не принимать лекарство повторно раньше, чем разрешено инструкцией. Измерять температуру лучше одним исправным термометром.

Что можно сделать дома

Домашний режим нужен, чтобы снизить риск обезвоживания и не перегревать организм. Необязательно лежать под несколькими одеялами: после того как озноб прошёл, обычно достаточно лёгкой одежды и комфортной температуры в комнате. Пить лучше небольшими порциями, но регулярно, если врач не ограничивал жидкость из-за заболеваний сердца или почек.

Еда во время болезни может временно отойти на второй план, если нет аппетита. Важнее пить и следить за мочеиспусканием. Если тошнит или есть жидкий стул, вопрос о растворах для восполнения жидкости стоит обсудить с врачом: не каждый напиток подходит при хронических заболеваниях.

Жаропонижающие для взрослых

Для снижения температуры у взрослых применяют зарегистрированные лекарственные средства, чаще с парацетамолом или ибупрофеном. У этих средств разные действующие вещества, поэтому и разные механизмы действия и режимы дозирования.

Ибупрофен относится к нестероидным противовоспалительным препаратам. Он требует осторожности при язвенной болезни и других заболеваниях желудка и кишечника, болезнях почек, нарушениях свёртывания крови, приёме антикоагулянтов, беременности и некоторых формах бронхиальной астмы. Полный список зависит от формы выпуска и указан в официальной инструкции.

Парацетамол тоже входит в состав многих средств от температуры и простуды. Главный бытовой риск — не заметить его сразу в двух препаратах и превысить суммарную дозу. Особенно внимательно инструкцию читают при заболеваниях печени и употреблении алкоголя.

Средство Что учитывать Основной бытовой риск Ибупрофен Заболевания желудка и кишечника, почек, нарушения свёртывания крови, приём антикоагулянтов, беременность Применение при противопоказаниях или сочетание с другими НПВП Парацетамол Заболевания печени, употребление алкоголя, наличие компонента в других средствах Случайно принять одно действующее вещество из двух упаковок

Как не запутаться в лекарствах

Перед приёмом проверьте действующее вещество на каждой упаковке. Комбинированный порошок от простуды уже может содержать жаропонижающий компонент, даже если название этого не подсказывает. Не стоит чередовать препараты или сочетать два средства из одной группы без назначения врача.

Если врач уже определил, какое жаропонижающее вам подходит, можно заказать лекарства заранее. В аптеке лучше еще раз сверить дозировку, срок годности и условия хранения.

Лекарства, БАДы и медицинские изделия

Жаропонижающие относятся к лекарственным средствам: они проходят государственную регистрацию и имеют инструкцию с показаниями и противопоказаниями. БАД относится к пищевой продукции и не предназначен для лечения лихорадки. Витамины, травяные комплексы и продукты с обещанием «поддержки иммунитета» не заменяют назначенное лекарство.

Термометр, маска, прибор для измерения насыщения крови кислородом (пульсоксиметр) и некоторые средства для ухода могут относиться к медицинским изделиям или нелекарственным товарам. Они помогают наблюдать за состоянием или поддерживать бытовой режим, но не снижают температуру сами по себе и не лечат её причину.

Ошибки при температуре

При лихорадке хочется быстрее вернуть на термометре привычное значение. Из-за этого человек может принимать несколько средств подряд, укутываться, растираться спиртом или уксусом и продолжать работать, будто ничего не произошло. Такие действия мешают оценивать состояние и повышают риск нежелательных реакций.

Чаще всего ошибаются так:

принимают лекарства с одинаковым действующим веществом под разными названиями;

увеличивают дозу или сокращают интервал без разрешения врача;

чередуют жаропонижающие без записи времени приёма;

используют холодную ванну, лёд, спиртовые или уксусные растирания;

начинают антибиотик без назначения, хотя при вирусной инфекции он не действует на причину болезни;

заменяют лекарство БАДом, травяным сбором или витаминным комплексом.

Когда нужна медицинская помощь

Не ждите, если температура сопровождается одышкой, болью или сдавлением в груди, спутанностью сознания, судорогами, выраженной сонливостью, сильной головной болью со скованностью шеи, сыпью, повторной рвотой или невозможностью пить. Срочная медицинская помощь нужна и при быстром ухудшении состояния, даже если цифра на термометре кажется не очень высокой.

Обратиться к врачу стоит и тогда, когда лихорадка держится несколько дней, возвращается после улучшения или обычные симптомы становятся сильнее. Раньше связываются с врачом при беременности, иммунодефицитных состояниях, онкологических заболеваниях, сахарном диабете, хронических болезнях сердца, лёгких, печени или почек.

Что записать перед консультацией

Короткие записи помогают врачу быстрее понять ситуацию:

когда началась температура и как она менялась;

какие симптомы появились одновременно;

что человек пил и мог ли нормально мочиться;

какие лекарства, в какой дозировке и во сколько принимал;

какие хронические заболевания, аллергии и постоянные препараты есть.

Итог

При лихорадке важна не только цифра, а вся картина: дыхание, сознание, боль, питьё, сыпь, длительность симптомов и хронические заболевания. Жаропонижающее применяют по инструкции и с учётом противопоказаний, не смешивая препараты наугад.

Домашний режим помогает пережить лёгкое течение болезни, но не заменяет диагностику. Если состояние ухудшается, появляются тревожные симптомы или температура возвращается после улучшения, нужна медицинская помощь.

Материал носит информационный характер. Перед применением проконсультируйтесь с врачом.