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Команда АО «Транснефть – Прикамье» – в числе победителей туристического слета работающей молодежи

Служба новостей Автор статьи
Работники Пермского филиала АО «Транснефть – Пр...

Фото: пресс-служба АО "Транснефть - Прикамье"

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Работники Пермского филиала АО «Транснефть – Прикамье» заняли 3 место в общем зачете туристического слета работающей молодежи. Мероприятие, которое прошло на территории горнолыжного комплекса, объединило более 500 спортсменов ведущих предприятий, организаций и учреждений Индустриального района г. Перми.

Участники слета проявили себя как спортсмены в прохождении туристической полосы, волейболе и перетягивании каната, продемонстрировали творческий подход в конкурсах приветствия, кулинарные способности - в состязаниях поваров.

Команда «Транснефть – Прикамье» выступила во всех видах соревнований и стала лидером в прохождении туристической полосы. В волейболе, конкурсах на лучший бивуак и лучшего повара команда показала третий результат. По сумме достижений команда «Транснефть – Прикамье» взяла бронзу состязаний.

Справочно
В 2026 году туристический слет приурочен к Году Пермской промышленности и обозначен темой «От промышленных традиций к туристическим открытиям». Соревнование проводится администрацией Индустриального района г. Перми с целью сохранения традиций активного отдыха, организации досуга работающей молодежи, а также пропаганды туризма и здорового образа жизни.

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