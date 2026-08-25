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Хлеб в котлеты больше не добавляю: один овощ делает фарш сочным и почти не чувствуется

Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Хлеб в котлетах можно заменить обычным кабачком...

Про Казань

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Хлеб, размоченный в молоке или воде, — привычная добавка в домашние котлеты. Он помогает удерживать влагу и делает фарш мягче. Но если батона дома не оказалось или просто хочется попробовать другой вариант, его можно заменить обычным кабачком.

В готовых котлетах вкус овоща практически не выделяется. Зато тертый кабачок отдает фаршу влагу во время приготовления, поэтому котлеты получаются мягкими и сочными даже без хлеба. Особенно удобно использовать этот прием летом, когда кабачков дома больше, чем идей, куда их пристроить.

На 500 граммов фарша беру небольшой кабачок

Для приготовления понадобится:

  • мясной фарш — 500 г;
  • кабачок — 150–200 г;
  • репчатый лук — 1 небольшая головка;
  • яйцо — 1 шт.;
  • соль — по вкусу;
  • черный перец — по вкусу;
  • растительное масло — для жарки.

Молодой кабачок с тонкой кожицей очищать необязательно. Натираю его на мелкой или средней терке и оставляю буквально на несколько минут.

Сока выделяется довольно много. Полностью высушивать овощ не нужно, но лишнюю жидкость я слегка отжимаю руками. Если отправить в фарш кабачок вместе со всем соком, масса может получиться слишком жидкой.

Похожий вариант котлет с добавлением кабачка приводит «Гастрономъ»: овощ используют вместе с мясным фаршем, чтобы получить более нежную текстуру блюда.

Кабачок в готовых котлетах почти не замечаешь

Тертый овощ соединяю с фаршем, мелко нарезанным или натертым луком, яйцом, солью и перцем. Массу перемешиваю только до однородности.

Долго и энергично вымешивать фарш я не стараюсь. Чем сильнее его уплотнять, тем более плотными могут получиться готовые котлеты.

Кабачок при этом практически растворяется внутри мясной массы. Особенно если натереть его мелко: отдельных овощных кусочков после приготовления почти не видно.

Автор рубрики кулинарной ленты Про Казань Анна Полякова: «Первый раз добавила кабачок просто потому, что дома закончился батон. Боялась, что котлеты будут явно отдавать овощами, но никто даже не понял, что я изменила рецепт. Зато внутри они получились заметно мягче».

Главное — не переборщить с овощем

Здесь легко совершить противоположную ошибку. Кажется, что чем больше кабачка положить, тем сочнее получится блюдо.

Но при слишком большом количестве овоща фарш становится водянистым, котлеты хуже держат форму и могут разваливаться при переворачивании.

Поэтому на 500 г мясного фарша мне хватает примерно 150–200 г подготовленного кабачка. Если после смешивания масса все равно кажется слишком мягкой, сначала оставляю ее на 10–15 минут в холодильнике.

Добавлять большое количество муки или сухарей сразу не стоит — иначе весь смысл замены хлеба постепенно исчезает.


Про Казань​​​​​​

Сначала делаю хорошую корочку

Формирую небольшие котлеты влажными руками и выкладываю на разогретую сковороду с маслом.

Первые минуты их не двигаю. Когда снизу появляется румяная корочка, аккуратно переворачиваю и обжариваю вторую сторону. Затем нагрев можно уменьшить и довести котлеты до полной готовности.

Как пишет «Комсомольская правда», кабачок хорошо сочетается с мясными ингредиентами и используется в разных вариантах котлет. При этом для мясного блюда особенно важно полностью приготовить фарш внутри.

Автор рубрики кулинарной ленты Про Казань Анна Полякова: «С кабачком я стараюсь делать котлеты небольшими. Так проще получить хорошую корочку и спокойно довести середину до готовности. А еще не приходится несколько раз переворачивать их на сковороде — дождалась корочки с одной стороны и только потом трогаю».

Подходит не только для свинины

Прием можно использовать со смешанным свино-говяжьим, куриным или индюшиным фаршем. С постным мясом добавление овоща особенно заметно, поскольку такие котлеты легче пересушить.

При желании в фарш можно добавить чеснок, укроп, петрушку или любимые специи. А вот вкус самого кабачка останется достаточно нейтральным.

Получается простой способ одновременно использовать сезонный овощ и отказаться от размоченного батона. Кабачок дает фаршу дополнительную влагу, практически не меняя привычного мясного вкуса котлет.

Главное — слегка отжать его после натирания и не добавлять слишком много. Тогда фарш сохранит форму, а внутри готовые котлеты останутся мягкими и сочными.

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