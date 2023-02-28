Лукашенко заявил об уникальном моменте для остановки конфликта на Украине

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что именно сейчас возник уникальный момент, при помощи которого можно остановить украинский конфликт. Об этом он поведал китайским СМИ.

По словам Лукашенко, второго такого же момента может попросту не быть.

"Надо воспользоваться этим моментом, пока Россия не развернула свою экономику в полном объеме и не поставила ее на военные рельсы", — подчеркнул он.

Лукашенко отметил, что цель Путина - обеспечение безопасности своей страны. И с первых дней РФ делала шаги для урегулирования конфликта. Готова сделать и сейчас.

"Я считаю, что Запад и американцы подтолкнули Киев к тому, чтобы не вести никаких переговоров. Россия с первого дня предложила переговоры. Мы были участниками этого процесса, мы организовывали это, видели", — добавил белорусский президент.

Ранее ProKazan сообщал, что британцы посоветовали Зеленскому заткнуться после его наглых слов о свержении Путина.