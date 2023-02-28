Читатели Daily Mail подвергли жесткой критике Зеленского за слова о свержении Путина

Украинский президент Владимир Зеленский в своих высказываниях о Путине зашел слишком далеко. Так посчитали читатели крупнейшего британского издания Daily Mail после того, как Зеленский заявил, что Путин скоро будет свергнут.

Британцы рекомендовали Зеленскому заткнуться и вспомнить о том, что у них с Путиным совершенно разные политические "весовые категории", ведь Путин Зеленского "в пыль сотрет одним только щелчком пальцев".

Британцы уверены, что говоря о свержении Путина, Зеленский переживает о своей судьбе, поскольку более вероятно, что подобное ждет его самого.

Сама Украина подавляет действия оппозиции, выступает против профсоюзов, церкви и СМИ, которые транслируют точку зрения, противоположную той, которую транслирует власть.

Британцы призывают Зеленского сосредоточиться на мирных переговорах, а не на продолжении конфликта, который стирает Украину с лица Земли.

