Новости мира
· Служба новостей

"Он же тебя в пыль сотрет одним щелчком пальцев": британцы посоветовали Зеленскому заткнуться после его наглых слов о свержении Путина

Читатели Daily Mail подвергли жесткой критике Зеленского за слова о свержении Путина
"Он же тебя в пыль сотрет одним щелчком пальцев": британцы посоветовали Зеленскому заткнуться после его наглых слов о свержении Путина

Фото: ptoday.ru

Украинский президент Владимир Зеленский в своих высказываниях о Путине зашел слишком далеко. Так посчитали читатели крупнейшего британского издания Daily Mail после того, как Зеленский заявил, что Путин скоро будет свергнут.

Британцы рекомендовали Зеленскому заткнуться и вспомнить о том, что у них с Путиным совершенно разные политические "весовые категории", ведь Путин Зеленского "в пыль сотрет одним только щелчком пальцев".

Британцы уверены, что говоря о свержении Путина, Зеленский переживает о своей судьбе, поскольку более вероятно, что подобное ждет его самого.
Сама Украина подавляет действия оппозиции, выступает против профсоюзов, церкви и СМИ, которые транслируют точку зрения, противоположную той, которую транслирует власть.

Британцы призывают Зеленского сосредоточиться на мирных переговорах, а не на продолжении конфликта, который стирает Украину с лица Земли.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

18 часов назад

"Ни выбраться, ни защищаться, ни бежать": бойцы ЧВК "Вагнер" рассказали, что военных ВСУ за провинности сажают в клетку на поле боя

Новости Казани

14 часов назад

"И повторяется этот коллапс из года в год": жители Казани возмутились проведением Масленицы

сколько стоит травля борщевик

Новости России

11 часов назад

"Чего боялись, то и началось": украинские власти признали начало полномасштабного наступления России в ЛНР

Новости России

день назад

Россиянам назвали самое вредное масло для жарки

сухая стяжка пола цена в Самаре

Новости России

16 часов назад

"После этого приказа Зеленскому нужно будет срочно бежать и прятаться": Рогов заявил, что наступление ВСУ на юге станет фатальным для Киева

Новости Казани

14 часов назад

В Татарстане на Масленицу спалили чучело, подозрительно похожее на российского президента Путина

Новости Казани

6 часов назад

Лишь бы удержаться и выстоять: на Татарстан идет похолодание, весна начнется с опасной погоды
Новости Казани
16 часов назад

Двое маленьких детей погибли на трассе в Татарстане в страшной аварии с грузовиком

Двое маленьких детей погибли на трассе в Татарстане в страшной аварии с грузовиком

Новости мира

час назад

"Он же тебя в пыль сотрет одним щелчком пальцев": британцы посоветовали Зеленскому заткнуться после его наглых слов о свержении Путина

Новости России

2 часа назад

"Це россияне, только не возвращайте по обмену обратно": сдавшиеся в плен укровоины начали массово отказываться от украинского гражданства

Новости Казани

8 часов назад

Нематериальный перевес в пользу бизнеса

Общество

11 часов назад

Неэффективно, но девушки от этого умирали десятками: стало известно, как предохранялись наложницы в гареме султанов Османской империи
Лишь бы удержаться и выстоять: на Татарстан идет похолодание, весна начнется с опасной погоды
Новости Казани
6 часов назад

Лишь бы удержаться и выстоять: на Татарстан идет похолодание, весна начнется с опасной погоды

Новости России

11 часов назад

"Чего боялись, то и началось": украинские власти признали начало полномасштабного наступления России в ЛНР

Новости Казани

11 часов назад

"Поработайте": Раис Татарстана Минниханов призвал мэра Казани Метшина и депутатов личным примером повлиять на рост рождаемости

Новости Казани

12 часов назад

"А вы на себе ощутили?": мэр Казани Ильсур Метшин заявил о росте зарплат в столице Татарстана
Основатель казанского ритуального агентства Станислав Зарубин: “Нашу сферу считают криминальной, я решил изменить это”
Интересное
6 дней назад

Основатель казанского ритуального агентства Станислав Зарубин: “Нашу сферу считают криминальной, я решил изменить это”