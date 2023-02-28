"Половину времени он не знает, где находится": бывший врач Белого дома заявил, что Байден крайне опасен для страны

Экс-врач Белого дома предупредил об опасности Джо Байдена

Состояние здоровья президента США Джо Байдена представляет угрозы для Америки, с таким утверждением выступил бывший врач Белого дома, конгрессмен-республиканец Ронни Джексон.

"Это ужасно для нашей страны, что Байден является нашим главнокомандующим. Половину времени он не знает, где находится, и с каждым днем он приближает нас к тотальной войне с Россией и Китаем", - написал Джексон в своем Twitter.

Доктор отметил, что лидер США страдает необратимым снижением когнитивных функций, и именно из-за этого могут погибнуть ни в чем не повинные люди.

Джексон отметил, что администрация США скрывает правду о состоянии здоровья Байдена, и это вызывает "тревогу". Так конгрессмен прокомментировал результаты ежегодного медицинского обследования президента, где говорится, что Байден способен эффективно выполнять функции, он здоров и не страдает ни склерозом, ни болезнью Паркинсона.

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