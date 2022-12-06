На Украине заявили, что удары по российским аэродромам будут только нарастать, пока система управления РФ не развалится полностью
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В Киеве заявили, что будут и далее наноситб удары по аэродромам России и намерены развалить систему управления в РФ.
С таким заявлением выступил руководитель Офиса Зеленского Михаил Подоляк.
По его словам, беспилотники в районе Курского, Саратовского и Рязанского аэродромов нацелены на российскую военную инфраструктуру, которая задействована в СВО. Он пообещал дальнейшее нарастание ударов.
В Киеве есть целый план по уничтожению военных объектов России, цитирует Подоляка "Военное дело".
Ранее мы сообщали, что еще атаки на российские аэродромы дают законное право РФ применить ядерное оружие.