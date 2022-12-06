На Украине заявили, что удары по российским аэродромам будут только нарастать, пока система управления РФ не развалится полностью

В Киеве заявили, что будут и далее наноситб удары по аэродромам России и намерены развалить систему управления в РФ.

С таким заявлением выступил руководитель Офиса Зеленского Михаил Подоляк.

По его словам, беспилотники в районе Курского, Саратовского и Рязанского аэродромов нацелены на российскую военную инфраструктуру, которая задействована в СВО. Он пообещал дальнейшее нарастание ударов.

В Киеве есть целый план по уничтожению военных объектов России, цитирует Подоляка "Военное дело".

Ранее мы сообщали, что еще атаки на российские аэродромы дают законное право РФ применить ядерное оружие.