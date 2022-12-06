Теперь можно: Россия после атак Киева на аэродромы может применить ядерное оружие

Аналитики издания "Репортер" сообщили, что Россия теперь на законных основаниях может применить ядерное оружие после диверсий Киева на российских авиабазах "Дягилево" и "Энгельс" в Рязани и Саратовской области соответственно.

Дело в том, что удары нанесли по местам дислоцирования объектов стратегической авиации.

Согласно статьи 19 Указа Президента РФ №355 от 02.06.2020 года, причиной применения ядерного оружия может стать "воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты РФ, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил".

ВСУ нанесли удары беспилотниками по месту базирования стратегических ракетоносцев ТУ-95МС и бомбардировщиков Ту-160. А потому Россия с сегодняшнего дня имеет все законные основания для нанесения ядерного удара по Киеву.

Ранее мы сообщали, что беспилотник атаковал еще один российский аэродром в Курской области.

