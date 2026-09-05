Женщины скромничают из-за страха осуждения, показало исследование

Женщины могут намеренно вести себя скромнее, чтобы не вызвать осуждения со стороны других женщин. К такому выводу пришли исследователи, статья которых опубликована в журнале Evolutionary Psychological Science. О результатах рассказывается в материале «Известий».

Ученые провели два эксперимента, в которых участвовали 1343 студента. В первом эксперименте 838 участников оценивали реакцию женщин на комплименты, касавшиеся внешности, компетентности, доброжелательности или успехов в работе. Хвастливые ответы вызывали у женщин более строгую оценку: такие собеседницы воспринимались как высокомерные, менее теплые и менее дружелюбные. Самым одобряемым ответом оказался комплимент в ответ.

Во втором эксперименте с участием 505 студентов участники сами выбирали ответ на комплимент от человека своего пола. Женщины чаще мужчин останавливались на скромных вариантах, особенно на ответном комплименте. При этом они сильнее ожидали негативной реакции в случае нескромного ответа, а самый резкий прогноз касался хвастовства внешностью.

Авторы обращают внимание на ограничения исследования: оно проводилось на основе гипотетических письменных ситуаций, а участниками были молодые люди из США. Кроме того, изучалось только общение между женщинами. Поэтому результаты нельзя автоматически распространять на всех представительниц пола или другие культуры, подчеркивают ученые.