G20 договорилась обмениваться данными по ИИ для ускорения роста экономики

Участники совещания глав финансовых ведомств и центробанков G20 в Ашвилле договорились обмениваться данными по внедрению искусственного интеллекта, уделяя особое внимание медицине и финтех-сфере. Как заявил ТАСС министр финансов России Антон Силуанов, такое взаимодействие способно стать серьезным источником роста мировой экономики.

Министр добавил, что к обсуждению привлекли бизнес, работающий с ИИ и цифровыми финансовыми активами, включая ведущие банки, финтех-компании и представителей реального сектора. Сессии были посвящены использованию ИИ как государством, так и бизнесом.

По словам Силуанова, ИИ уже активно применяется в медицине, сельском хозяйстве и банковском деле, повышая производительность и сокращая издержки, что высвобождает ресурсы для инвестиций. Для государства технология тоже полезна: она берет на себя рутину, повышает качество принимаемых решений и открывает новые возможности в финансах и экономике в целом.