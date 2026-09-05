Экономика

G20 договорилась обмениваться данными по ИИ для ускорения роста экономики

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Страны G20 договорились обмениваться данными по...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Участники совещания глав финансовых ведомств и центробанков G20 в Ашвилле договорились обмениваться данными по внедрению искусственного интеллекта, уделяя особое внимание медицине и финтех-сфере. Как заявил ТАСС министр финансов России Антон Силуанов, такое взаимодействие способно стать серьезным источником роста мировой экономики.

Министр добавил, что к обсуждению привлекли бизнес, работающий с ИИ и цифровыми финансовыми активами, включая ведущие банки, финтех-компании и представителей реального сектора. Сессии были посвящены использованию ИИ как государством, так и бизнесом.

По словам Силуанова, ИИ уже активно применяется в медицине, сельском хозяйстве и банковском деле, повышая производительность и сокращая издержки, что высвобождает ресурсы для инвестиций. Для государства технология тоже полезна: она берет на себя рутину, повышает качество принимаемых решений и открывает новые возможности в финансах и экономике в целом.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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