Запуск синхротрона СКИФ в Кольцово назначен на август 2026 года

Премьера российского синхротрона СКИФ состоится в конце августа 2026 года в наукограде Кольцово. Торжественный пуск приурочили к инновационному форуму «Технопром-2026», который пройдет в Новосибирской области с 26 по 28 августа. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников, а его заместитель Ирина Мануйлова подтвердила: ввод в эксплуатацию «Сибирского кольцевого источника фотонов» станет центральным событием форума.

СКИФ — это мегаустановка класса «четыре плюс», которая позволяет изучать структуру веществ на атомном уровне. В отличие от обычного рентгена, синхротрон дает возможность наблюдать быстрые процессы в динамике, буквально «снимая кино из жизни атомов». Из 30 запланированных экспериментальных станций семь уже практически готовы, включая необходимое оборудование. Глава Минобрнауки Валерий Фальков доложил президенту о ходе работ.

Создание установки шло в условиях санкционного давления и отказов в поставках заказанного оборудования. Директор Института ядерной физики СО РАН Павел Логачев назвал это «беспрецедентно сложной задачей в беспрецедентно сложных условиях». Ключевые системы пришлось разрабатывать и изготавливать самостоятельно. По многим параметрам СКИФ превосходит аналоги во Франции, Швейцарии, Англии и Италии.

Первый эксперимент на новом синхротроне запланирован на осень 2026 года. Заместитель директора ЦКП «СКИФ» Андрей Бухтияров рассказал, что он будет посвящен созданию более эффективных катализаторов. Установка откроет новые возможности для генетики, фармакологии, геохимии, материаловедения и других областей науки.