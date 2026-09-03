Татарстанские колледжи зачислили на бюджет около 17 тысяч студентов

В Татарстане завершилась основная волна приемной кампании в учреждения среднего профессионального образования. Почти 17 тысяч абитуриентов зачислены на бюджетные места, всего было подано свыше 29 тысяч заявлений.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки республики. Также в ведомстве рассказали, что более 3,5 тысяч студентов поступили в колледжи в рамках эксперимента, позволяющего выпускникам девятых классов сдавать лишь два экзамена ОГЭ.

Участники такого формата сдавали только русский язык и математику. После успешной сдачи они получали аттестат об основном общем образовании и могли поступать в учебные заведения, отобранные для проекта.

Приемная кампания, несмотря на завершение основной волны, продолжается. Она проходит по правилам, утвержденным приказом Министерства просвещения России №457. Документ регламентирует сроки приема, перечень документов и порядок зачисления.