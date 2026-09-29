Wi-Fi на ноутбуке постоянно отключается, а на телефоне работает нормально: где искать причину

Ноутбук внезапно теряет Wi-Fi, страницы перестают открываться, а через несколько секунд или минут соединение возвращается. При этом смартфон рядом продолжает спокойно работать через тот же роутер.

Это важная подсказка: если проблема возникает только на одном устройстве, начинать с провайдера и перезагрузки роутера необязательно. Сначала стоит проверить сам ноутбук.

Проверьте энергосбережение

На Windows система может ограничивать работу беспроводного адаптера ради экономии энергии. Особенно заметно это при работе от аккумулятора.

Для начала откройте «Параметры» → «Система» → «Питание и батарея» и временно отключите слишком жесткий режим экономии энергии. Названия отдельных настроек зависят от версии Windows и модели ноутбука.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Простой тест — подключить ноутбук к зарядке и поработать так некоторое время. Если обрывы появляются только от аккумулятора, я бы в первую очередь проверял настройки питания, а не роутер».

Обновите драйвер Wi-Fi

После обновления Windows или установки нового ПО проблемы иногда возникают из-за драйвера беспроводного адаптера. Посмотреть устройство можно через «Диспетчер устройств» в разделе сетевых адаптеров.

Не стоит скачивать случайные «сборники драйверов». Безопаснее использовать Windows Update или официальный сайт производителя ноутбука.

Удалите сеть и подключитесь заново

Если проблема возникает только с домашним Wi-Fi, можно удалить сохраненную сеть на ноутбуке, а затем подключиться к ней заново, введя пароль.

Заодно временно отключите VPN, если он используется. Иногда связь с самим роутером сохраняется, но доступ в интернет пропадает именно из-за VPN-программы.

Проверьте ноутбук рядом с роутером

У смартфона и ноутбука разные Wi-Fi-модули и антенны, поэтому одинаковое количество «палочек» ждать не стоит. Поработайте некоторое время рядом с роутером. Если обрывы исчезли, причиной может быть качество сигнала в конкретной комнате.

Если Wi-Fi продолжает отключаться даже рядом с роутером, после обновления драйвера и при выключенном VPN, стоит проверить ноутбук в другой беспроводной сети. Обрывы сразу в нескольких сетях уже сильнее указывают на проблему самого устройства или его Wi-Fi-адаптера.

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