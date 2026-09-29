В озере Меццано в Италии нашли бронзовый меч бронзового века
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Итальянские подводные археологи обнаружили древний бронзовый меч в небольшом озере Меццано в области Лацио. Находка сделана на месте бывшего свайного поселения, где вместе с оружием лежали керамические сосуды, металлические бритва и топор.
Поселение существовало между 1700 и 1150 годом до нашей эры. Два меча той же эпохи специалисты нашли ещё в ходе давних подводных исследований — сейчас они хранятся в одном из музеев в Валентано.
О находке сообщило Управление археологии, изящных искусств и ландшафта Южной Этрурии на своей странице в фейсбуке (Facebook принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена в России).
Археологическую значимость озеро получило ещё в начале 1970-х, работы велись там до 1990-х, а возобновились после долгого перерыва в прошлом году. На глубине от 2,5 до 10 метров специалисты зафиксировали больше 600 деревянных свай и множество артефактов: топоры, наконечники копий, фибулы, кольца и заготовки, по которым можно предположить, что металл обрабатывали прямо на поселении.
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