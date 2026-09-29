Технологии

Нейропсихолог Макарова объяснила, зачем нужны блокноты в цифровую эпоху

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Бумажные блокноты и ручки, которые получили депутаты Госдумы нового созыва, могут показаться архаизмом в век гаджетов, но пользу от них подтверждает нейропсихолог Кира Макарова. В разговоре с Life.ru она объяснила, что дело не в профессии владельца: значение имеет сам процесс письма от руки.

Когда человек пишет, он одновременно формулирует мысль, следит за строкой и управляет движениями руки. По словам Макаровой, это даёт информации дополнительную опору в виде двигательного опыта, из-за чего собственный конспект и фотография слайда — принципиально разные способы работы с материалом. Студентам преподаватели рекомендуют не только снимать экран, но и делать записи.

Полезна и свобода формы: можно сокращать слова, выделять главное и фиксировать собственную логику рассуждения. Такие заметки помогают при подготовке к выступлениям, а ещё поддерживают навык начертания букв, который при постоянной работе с клавиатурой получает меньше практики. «Пальцы, глаз, мысль — и все это идет связно. Само непрерывное письмо — это великолепие нашей высшей психической деятельности», — подчеркнула нейропсихолог.

Макарова добавила, что бумажные записи позволяют сосредоточиться без переключения на гаджет, и считает, что привычку писать от руки стоит сохранять даже в цифровой среде. Психотерапевт Элоиза Скиннер, по данным Life.ru, также отмечала, что такая практика помогает работать над орфографией, грамматикой и собственным стилем изложения.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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