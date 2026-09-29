Технологии

Расширение браузера может подменить запрос к нейросети до отправки

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Браузерное расширение способно переписать обращение пользователя к нейросети ещё до того, как оно дойдёт до модели. Об этом Самара онлайн 24 рассказала Екатерина Киприянова, специалист по информационной безопасности компании «Киберпротект».

По её словам, дополнение с доступом к содержимому страницы может прочитать введённый текст, изменить его или дописать скрытые инструкции. Взаимодействие с ИИ-сервисом оказывается искажённым ещё на этапе передачи запроса.

Киприянова отметила: пользователь при этом остаётся на настоящем сайте сервиса и признаков подделки не замечает, но модель получает уже другой текст. В ответ она может предложить подставленную ссылку или включить сведения, которые человек не запрашивал. Взламывать сервис для этого не нужно.

Отдельный риск — утечка данных: расширение с широкими правами способно добраться до фрагментов документов, переписки или кода, вставленных в запрос. Если изменённый ответ использовать без проверки, неверная инструкция попадёт в рабочий документ, ссылка — в переписку, а небезопасный код — в программный продукт. Особенно серьёзные последствия Киприянова связывает с ИИ-агентом, который работает с файлами, почтой и другими сервисами и иногда действует от имени пользователя: тогда подменённая инструкция влияет не только на текст ответа. Эксперт советует просмотреть установленные расширения, убрать лишние и изучить запрашиваемые разрешения — если простому дополнению нужен доступ ко всем сайтам, стоит выяснить причины.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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