Пользователь GitHub запустил DLSS 5 на рабочем столе Windows 11

На GitHub появилась утилита NeuralScreen, созданная пользователем perseval_BLR. Она адаптирует технологию NVIDIA DLSS 5 для масштабирования всего рабочего стола Windows 11, позволяя применять нейрорендеринг не только в играх, но и в системном интерфейсе.

По словам автора, программа работает в фоновом режиме и не требует сложной настройки, а при использовании почти не искажает стандартный текст и фоновые изображения. Об этом сообщает VK Play.



Для работы NeuralScreen понадобится совместимая видеокарта NVIDIA с поддержкой DLSS 5. Утилита уже доступна для скачивания на GitHub, где размещены инструкция по установке и системные требования. Энтузиасты уже тестируют её на разных конфигурациях ПК.Разработчик планирует продолжать развитие NeuralScreen и добавлять новые функции, но пока не называет сроки выхода обновлений.