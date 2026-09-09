Технологии

Пользователь GitHub запустил DLSS 5 на рабочем столе Windows 11

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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На GitHub появилась утилита NeuralScreen, созданная пользователем perseval_BLR. Она адаптирует технологию NVIDIA DLSS 5 для масштабирования всего рабочего стола Windows 11, позволяя применять нейрорендеринг не только в играх, но и в системном интерфейсе.
По словам автора, программа работает в фоновом режиме и не требует сложной настройки, а при использовании почти не искажает стандартный текст и фоновые изображения. Об этом сообщает VK Play.

Для работы NeuralScreen понадобится совместимая видеокарта NVIDIA с поддержкой DLSS 5. Утилита уже доступна для скачивания на GitHub, где размещены инструкция по установке и системные требования. Энтузиасты уже тестируют её на разных конфигурациях ПК.
Разработчик планирует продолжать развитие NeuralScreen и добавлять новые функции, но пока не называет сроки выхода обновлений.

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