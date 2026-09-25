Технологии

Врач Умнов: лимон и БАДы не укрепят иммунитет без дефицита

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Суперпродукты и добавки для иммунитета не заменят обычный разнообразный рацион. Об этом «Ленте.ру» сказал Александр Умнов, старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения.

По словам Умнова, лимон и имбирь сами по себе не дают обещанного эффекта, как и БАДы, если подтвержденного дефицита в организме нет. Пользу приносят овощи и фрукты как источники каротиноидов и витамина С, жирная рыба с омега-3 и витамином D, а также кисломолочные продукты с пробиотиками, поддерживающие микрофлору кишечника. В кишечнике, отметил он, находится значительная часть иммунных клеток. В список полезного врач включил и орехи с семечками, где есть витамин Е, селен и цинк, бобовые и цельнозерновые как источник клетчатки, а белок нужен для синтеза антител.

«Маркетинг часто строится на мифе про суперпродукты», — пояснил Умнов. Он подчеркнул, что БАДы не являются лекарствами и не проходили необходимых исследований, а содержание веществ в них непонятно. Добавки из непонятного магазина или те, что продаются в супермаркетах на кассе, врач никогда не назначит.

Умнов советует не искать чудо-продукт в супермаркетах и роликах блогеров, а строить рацион из разных групп полезных продуктов, нормализовать сон и беречь нервы. Ранее иммунолог Ирина Ярцева рассказала, как подготовить организм к отражению вирусов: она посоветовала правильно питаться и заниматься физической активностью.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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