Технологии

В Севастополе открыли детсад на 260 мест с интерактивным комплексом «Космос»

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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В Севастополе начал работать детский сад на 260 мест, рассчитанный на детей с особыми потребностями здоровья. Учреждение построили по программе социально-экономического развития и оснастили оборудованием для занятий с ребятами, у которых есть нарушения слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата и интеллекта.

Сад вошёл в структуру центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и принимает детей в режиме полного дня. При нём откроется центр раннего развития для малышей от двух месяцев до полутора лет.

На первом этаже отвели место группе кратковременного пребывания, группе для детей раннего возраста и для воспитанников с нарушением ОДА, там же разместился бассейн для акватерапии. Ещё в здании есть помещения для двигательной активности, сенсорного развития, игровой поддержки и арт-терапии, музей истории родной страны с интерактивным оборудованием и медицинский блок. Второй этаж заняли группы для ребят от трёх до семи лет, пространства космоса, эстетики и гармонии, риторики и профессиональных исследований.

Для коррекции нарушений развития закупили мультимедийные столы с программным обеспечением для психолога, учителя-логопеда и учителя-дефектолога. Разностороннему развитию воспитанников помогают интерактивные теплицы и интерактивный комплекс «Космос», а одним из направлений работы стала акватерапия: с двух месяцев детей учат грудничковому плаванию.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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