Apple запатентовала iMac с ручкой и съёмным блоком питания
AI Иллюстрация создана при помощи ИИ
Компания Apple получила патент на дизайн моноблока iMac, который может стать более мобильным. В документе описаны два решения для улучшения переноски устройства.
Первое предполагает специальную подставку, которая не только удерживает экран, но и может служить хранилищем для зарядных устройств, проводов или блока питания. Соединение будет осуществляться через разъём, похожий на тот, что используется в iPad.
Второе решение — складная ручка на задней панели корпуса. В сложенном состоянии её верхняя часть выступает над компьютером, что упрощает перемещение iMac между комнатами или в другие места.
Пока это только патент, и неизвестно, когда такие модели появятся в продаже.
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