Технологии

Apple запатентовала iMac с ручкой и съёмным блоком питания

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Apple запатентовала дизайн iMac с ручкой для пе...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Компания Apple получила патент на дизайн моноблока iMac, который может стать более мобильным. В документе описаны два решения для улучшения переноски устройства.

Первое предполагает специальную подставку, которая не только удерживает экран, но и может служить хранилищем для зарядных устройств, проводов или блока питания. Соединение будет осуществляться через разъём, похожий на тот, что используется в iPad.

Второе решение — складная ручка на задней панели корпуса. В сложенном состоянии её верхняя часть выступает над компьютером, что упрощает перемещение iMac между комнатами или в другие места.

Пока это только патент, и неизвестно, когда такие модели появятся в продаже.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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