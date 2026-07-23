В России могут отменить лимит на продажу бензина менее 50 литров

Вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго и нефтяным компаниям проработать отмену ограничений на отпуск бензина в одни руки менее 50 литров. Такое поручение было дано по итогам совещания по ситуации на топливном рынке, прошедшего 13 июля, сообщили два источника в отрасли.

По словам одного из источников, министерству и компаниям также предстоит разработать механизм, исключающий обход персоналом АЗС установленных ограничений. В июне–июле меры контроля продажи топлива затронули 80 регионов России, а на отдельных заправках лимиты доходили до 20–30 литров. Однако в июле ситуация начала улучшаться: регионы постепенно повышали лимиты и отменяли другие ограничения.

Независимый эксперт Кирилл Родионов отметил, что поручение касается «экстремальных» лимитов, то есть ограничений до 50 литров. Если ограничения сохранятся, их минимальный порог может быть установлен на уровне 50 литров или выше. Гендиректор маркетплейса нефтепродуктов Open Oil Market Сергей Терешкин добавил, что смягчение лимита может косвенно свидетельствовать об улучшении ситуации с топливом.

Ранее Новак связывал дефицит на топливном рынке с атаками на НПЗ, а президент Владимир Путин 22 июля заявил, что трудности носят временный характер. К настоящему времени к продажам на бирже вернулись НПЗ совокупной мощностью 40 млн тонн, завершившие плановые и аварийные ремонты, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на Platts.