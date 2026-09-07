VoWiFi: как звонить по Wi-Fi при слабом сигнале сотовой сети

Если сотовая связь плохо работает в новостройке, на подземных этажах или на верхних этажах здания, звонки можно совершать через Wi-Fi. Технология VoWiFi (Voice over Wi-Fi) позволяет использовать точку доступа вместо сотовой сети. Об этом сообщили «Вести» со ссылкой на пресс-службу «Билайн».

Чтобы воспользоваться функцией, достаточно один раз включить её в настройках смартфона. Дополнительная плата за звонки и SMS не взимается, а при необходимости телефон автоматически переключается между Wi-Fi и сотовой сетью.

Связь в новых жилых комплексах ухудшается из-за плотной городской застройки: железобетонные стены, металлические шахты лифтов и другие конструкции сокращают зону покрытия. Особенно заметно это на парковках и верхних этажах.

VoWiFi есть не во всех смартфонах. К тому же некоторые интернет-провайдеры могут блокировать работу технологии в отдельных Wi-Fi-сетях.