Двух жителей Татарстана отметил благодарностью Владимир Путин

Двое жителей Татарстана удостоены благодарности президента России Владимира Путина. Соответствующий указ опубликован на портале официального опубликования правовых актов, где с документом может ознакомиться любой желающий.

Заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Ильшат Гимаев отмечен за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Благодарность ему объявлена лично главой государства.

Председатель регионального отделения «Союза женщин России» по Татарстану Зиля Валеева также получила благодарность. Как указано в указе, она награждена за участие в подготовке и проведении социально значимых мероприятий и заслуги в гуманитарной деятельности.