Новости Татарстана

Двух жителей Татарстана отметил благодарностью Владимир Путин

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Двое жителей Татарстана удостоены благодарности президента России Владимира Путина. Соответствующий указ опубликован на портале официального опубликования правовых актов, где с документом может ознакомиться любой желающий.

Заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Ильшат Гимаев отмечен за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Благодарность ему объявлена лично главой государства.

Председатель регионального отделения «Союза женщин России» по Татарстану Зиля Валеева также получила благодарность. Как указано в указе, она награждена за участие в подготовке и проведении социально значимых мероприятий и заслуги в гуманитарной деятельности.

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