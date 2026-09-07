Юрист Афанасьева рассказала, кто может работать неполный день

Некоторые сотрудники имеют право перейти на неполное рабочее время. Такая возможность предусмотрена для беременных, родителей детей до 14 лет или детей-инвалидов до 18 лет, а также работников, которые ухаживают за больным членом семьи, рассказала эксперт по трудовому праву Екатерина Афанасьева в беседе с RT.

Чтобы оформить такой режим, работнику нужно обратиться к работодателю с письменным заявлением. К нему следует приложить документы, которые подтверждают право на неполный рабочий день или неполную рабочую неделю.

Работодатель должен рассмотреть обращение и принять решение не позднее пяти рабочих дней. Этот порядок соответствует статье 93 Трудового кодекса РФ, где перечислены категории сотрудников, которым неполное рабочее время устанавливается по их просьбе.

Такой график действует в течение периода, пока сохраняются обстоятельства, дающие работнику соответствующее право. Например, это может быть беременность, уход за ребенком установленного возраста или необходимость заботиться о больном родственнике.

Неполное рабочее время могут установить и другим сотрудникам. В этом случае режим вводится по соглашению сторон, а работник и работодатель сами определяют срок его действия.