Экономика

Бизнесу Херсонской области доступны займы под 2% на резервное энергоснабжение

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Промышленники и ИП Херсонской области могут пол...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Промышленные предприятия и индивидуальные предприниматели Херсонской области могут взять в Фонде развития промышленности займы на оборудование для резервного энергоснабжения. Ставка — 2% годовых, сумма — от 500 тысяч до 25 миллионов рублей.

Срок погашения составляет до трех лет. Заемщик обязан вложить в проект не менее 10% собственных средств. Деньги можно направить на закупку оборудования, его доставку, монтаж и подключение, а при выборе импортной техники — обосновать отсутствие отечественного аналога.

О запуске программы сообщила администрация региона в телеграм-канале. Министр промышленности и торговли Херсонской области Георгий Кириенко отметил, что займы снизят риски бизнеса при перебоях с электроэнергией и помогут пройти трудный период с минимальными потерями.

Заявки Фонд рассматривает в бумажной форме. Предпринимателям нужно предоставить правоустанавливающие и проектные документы, а также предложения по погашению займа.

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