Ученые назвал в каком возрасте начинаются изменения иммунной защиты мозга

Иммунная система мозга начинает заметно меняться уже в среднем возрасте. Ученые обнаружили перестройку в гиппокампе — области, которая участвует в работе памяти и обучении, пишет progorod59.ru.

Исследование провели специалисты Калифорнийского университета в Сан-Диего, Нью-Йоркского геномного центра и Калифорнийского университета в Ирвайне. Они изучили посмертные образцы гиппокампа 40 человек от 20 до 95 лет. При жизни у этих людей не были выявлены неврологические заболевания.

Главное внимание авторы уделили микроглии. Эти клетки отвечают за иммунную защиту мозга, помогают поддерживать состояние нервной ткани и участвуют в реакции на повреждения и воспаление.

Анализ показал, что примерно в период от 50 до 75 лет количество микроглии уменьшается. Одновременно в гиппокампе становится больше клеток с признаками воспалительной активности. По отдельным характеристикам они похожи на иммунные клетки, которые обычно формируются в крови.

Ранее считалось, что микроглия появляется еще до рождения человека, затем остается в мозге и обновляется там на протяжении всей жизни. Новые данные показывают, что с возрастом этот механизм может перестраиваться значительно сложнее.

Возрастные изменения ученые также обнаружили в гематоэнцефалическом барьере. Он отделяет ткани мозга от кровеносной системы. С годами становится меньше клеток, которые поддерживают его нормальную работу.

Кроме того, исследователи зафиксировали изменения в организации генома у разных типов клеток мозга. Авторы считают, что такие процессы могут быть связаны с хроническим воспалением, которое чаще развивается при старении.

Следующим этапом работы станет изучение причин сокращения микроглии. Ученые также намерены выяснить, как эта перестройка может быть связана с болезнью Альцгеймера и другими нейродегенеративными заболеваниями.

В дальнейшем понимание этих механизмов может помочь в поиске новых способов сохранения работы мозга и снижения риска возрастных заболеваний нервной системы.