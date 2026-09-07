Новости Татарстана

Проезд по двум участкам дорог в Кукморском районе будет закрыт до 31 октября

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В Кукморском районе Татарстана до 31 октября пе...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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С сегодняшнего дня в Кукморском районе Татарстана перекрыто движение на двух участках автомобильной дороги Сардек-Баш – Лельвиж – Село-Чура. Проезд будет закрыт до 31 октября в связи с капитальным ремонтом дорожного полотна, сообщили в пресс-службе Миндортранса РТ.

Ограничение введено на отрезках трассы протяженностью с 4,2 по 5,9 километра и с 8-го по 11,7-й километр. На этих участках дорожные работы уже начались, поэтому движение транспорта невозможно.

Для автомобилистов предусмотрен объезд закрытых участков. Он проходит через подъезд к селу Малая Чура и по автомобильной дороге Балтаси – Шемордан – Вахитово – Яныль. Водителей просят учитывать эту информацию при выборе маршрута.

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