Проезд по двум участкам дорог в Кукморском районе будет закрыт до 31 октября

С сегодняшнего дня в Кукморском районе Татарстана перекрыто движение на двух участках автомобильной дороги Сардек-Баш – Лельвиж – Село-Чура. Проезд будет закрыт до 31 октября в связи с капитальным ремонтом дорожного полотна, сообщили в пресс-службе Миндортранса РТ.

Ограничение введено на отрезках трассы протяженностью с 4,2 по 5,9 километра и с 8-го по 11,7-й километр. На этих участках дорожные работы уже начались, поэтому движение транспорта невозможно.

Для автомобилистов предусмотрен объезд закрытых участков. Он проходит через подъезд к селу Малая Чура и по автомобильной дороге Балтаси – Шемордан – Вахитово – Яныль. Водителей просят учитывать эту информацию при выборе маршрута.