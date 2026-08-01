На ремонт парковки кабмина РТ направят более миллиарда

Капитальный ремонт многоуровневого служебного паркинга кабинета министров Татарстана обойдется почти в 1,7 млрд рублей. Это более чем вдвое превышает стоимость строительства здания, которое сдали в конце 2021 года за 741 млн рублей.

Новое финансирование в размере 1,34 млрд рублей добавится к уже заключенному контракту на 322 млн рублей. Подрядчик — компания «Евростройхолдинг+» — ранее уведомил заказчика о привлечении шести субподрядных организаций, при этом в документах фигурирует сумма работ в 551 млн рублей.

Гаражный комплекс расположен рядом с Фуксовским садом и улицей Подлужной, вблизи набережной Казанки и детского парка «Елмай». Четырехэтажное здание площадью 11,7 тыс. кв. м рассчитано на 186 легковых автомобилей и 12 микроавтобусов, здесь же размещена автомойка. Проект реконструкции одобрили еще в июне прошлого года.

Власти объясняют необходимость ремонта тем, что внешний вид паркинга не соответствует облику обновленной территории. Одной из главных особенностей комплекса является «зеленый» фасад с декоративной подсветкой, которая в вечернее время создает эффект живого леса.