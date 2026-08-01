Почва в четырех районах Татарстана переувлажнилась из-за ливней

За одну ночь в Тетюшах выпало 52 миллиметра осадков — это опасное метеоявление. Почва в четырех районах Татарстана переувлажнилась до критического уровня, сообщил начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь. В зоне риска оказались Елабуга, Мензелинск, Акташ и Тетюши. В Приволжском районе Казани из-за затопления электрощитков жители остались без света. В Камском Устье, Кайбицах и Дрожжаном осадки превысили месячную норму в два-два с половиной раза. Почва не успевает просыхать после ливней. Июль выдался жарче обычного: средняя температура на 1-2 градуса выше нормы. В пиковые дни третьей декады столбики термометров поднимались до 35 градусов. Местами прошел град.