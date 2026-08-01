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Почва в четырех районах Татарстана переувлажнилась из-за ливней

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В четырех районах Татарстана почва переувлажнил...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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За одну ночь в Тетюшах выпало 52 миллиметра осадков — это опасное метеоявление. Почва в четырех районах Татарстана переувлажнилась до критического уровня, сообщил начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь. В зоне риска оказались Елабуга, Мензелинск, Акташ и Тетюши. В Приволжском районе Казани из-за затопления электрощитков жители остались без света. В Камском Устье, Кайбицах и Дрожжаном осадки превысили месячную норму в два-два с половиной раза. Почва не успевает просыхать после ливней. Июль выдался жарче обычного: средняя температура на 1-2 градуса выше нормы. В пиковые дни третьей декады столбики термометров поднимались до 35 градусов. Местами прошел град.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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