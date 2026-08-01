Google научит Chrome обновляться без перезапуска
Компания Google разрабатывает механизм динамической замены компонентов Chrome, чтобы пользователям не приходилось полностью перезапускать браузер при установке обновлений. Такой подход стал возможен благодаря многопроцессной архитектуре, в которой браузер делится на несколько независимых процессов.
Разработка находится на стадии тестирования, и отдельные её элементы уже проверяются. В версии Chrome 150 для Mac обновление будет устанавливаться автоматически, когда все вкладки закрыты, но сам браузер продолжает работать в фоновом режиме.
Когда технология появится в стабильной версии, Google не раскрывает. Подробности опубликовал портал «Самара онлайн 24».
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