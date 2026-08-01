Технологии

Google научит Chrome обновляться без перезапуска

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Компания Google разрабатывает механизм динамической замены компонентов Chrome, чтобы пользователям не приходилось полностью перезапускать браузер при установке обновлений. Такой подход стал возможен благодаря многопроцессной архитектуре, в которой браузер делится на несколько независимых процессов.

Разработка находится на стадии тестирования, и отдельные её элементы уже проверяются. В версии Chrome 150 для Mac обновление будет устанавливаться автоматически, когда все вкладки закрыты, но сам браузер продолжает работать в фоновом режиме.

Когда технология появится в стабильной версии, Google не раскрывает. Подробности опубликовал портал «Самара онлайн 24».

Ранее сообщалось, что за полгода потребление мобильного интернета в России снизилось на 22%. Кроме того, Spotify запустила ИИ-чат для премиум-пользователей в трёх странах.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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