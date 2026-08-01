Новости Татарстана

Программу капремонта МКД в Татарстане выполнили на 64%

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Капремонт многоквартирных домов в Татарстане вы...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

Программа капремонта многоквартирных домов в Татарстане выполнена на 64%. На сегодняшний день работы ведутся в 537 из 813 домов, включенных в программу. Полностью завершены работы в 128 домах, причем 32 из них сданы за последние две недели.

О темпах на совещании в Доме правительства доложил первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Дамир Шайдуллин. Всего в текущем году программа охватывает 813 домов в 41 муниципальном образовании. Кроме того, запланирована замена 126 лифтов в 57 жилых домах шести муниципалитетов.

Неплохо идут дела и на социальных объектах. Школы готовы на 92%, пищеблоки — на 96%, детсады — на 91%, ресурсные центры — на 96%, общежития — на 89%. В здравоохранении стационары отремонтированы на 80%, поликлиники — на 63%. В сфере культуры сельские дома культуры готовы на 75%, детские школы искусств — на 65%.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

18 часов назад

Кондиционер пахнет сыростью: как почистить его без мастера

Интересное в Казани

день назад

Первые 150 тысяч исчезают непонятно куда: как в Казани сразу заехать в готовую квартиру

клопы опасны для человека

Новости Татарстана

день назад

Депутаты Нижнекамска утвердили почётных граждан и пересмотрели бюджет

Технологии

23 часа назад

Google: ИИ нашел более тысячи уязвимостей Chrome и ускорил выход исправлений

детский массаж ребенку

Технологии

день назад

Яндекс выпустил ТВ Станцию MiniLED с 4K и 144 Гц

Технологии

день назад

Робот MOBIUS научился кувыркаться через голову благодаря дугам на спине

Технологии

день назад

Опубликован геймплейный трейлер шутера Guns of Eschaton

Новости России

22 часа назад

Жёлтые пятна на подушке уйдут без стирки: нужен простой раствор
Экономика
16 минут назад

Общий капитал российских миллиардеров сократился более чем на $5 млрд

Совокупное состояние российских миллиардеров с ...

Технологии

30 минут назад

Из-за ИИ-режима Google издатели потеряли 34% переходов за год

Интересное в Казани

день назад

«Я думал, у меня сердечный приступ»: истории успешных казанцев, которые столкнулись с панической атакой

Новости Татарстана

2 часа назад

Остановка линии на НКНХ предотвратила взрыв при пожаре

Новости России

22 часа назад

Старые пластиковые карты не выбрасывайте: 6 применений дома
На ремонт парковки кабмина РТ направят более ми...
Новости Татарстана
час назад

На ремонт парковки кабмина РТ направят более миллиарда

Новости Татарстана

22 часа назад

В Татарстане обсудили роль СМИ в освещении избирательной кампании

Новости Казани

23 часа назад

В Казани установят табло с данными о качестве воздуха в режиме реального времени

Технологии

23 часа назад

Anthropic выявила три случая побега ИИ-моделей из изолированной среды
«Хочу вернуть волосы за один раз»: врач из Каза...
Интересное в Казани
5 дней назад

«Хочу вернуть волосы за один раз»: врач из Казани объяснил, когда пересадка требует нескольких этапов