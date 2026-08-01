Программу капремонта МКД в Татарстане выполнили на 64%

Программа капремонта многоквартирных домов в Татарстане выполнена на 64%. На сегодняшний день работы ведутся в 537 из 813 домов, включенных в программу. Полностью завершены работы в 128 домах, причем 32 из них сданы за последние две недели.

О темпах на совещании в Доме правительства доложил первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Дамир Шайдуллин. Всего в текущем году программа охватывает 813 домов в 41 муниципальном образовании. Кроме того, запланирована замена 126 лифтов в 57 жилых домах шести муниципалитетов.

Неплохо идут дела и на социальных объектах. Школы готовы на 92%, пищеблоки — на 96%, детсады — на 91%, ресурсные центры — на 96%, общежития — на 89%. В здравоохранении стационары отремонтированы на 80%, поликлиники — на 63%. В сфере культуры сельские дома культуры готовы на 75%, детские школы искусств — на 65%.