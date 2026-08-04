Технологии

В ТюмГУ создали ИИ-систему для обнаружения утечек газа

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Ученые ТюмГУ создали систему на основе ИИ и ком...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Исследователи Тюменского государственного университета разработали систему автоматического обнаружения утечек газа на основе искусственного интеллекта и компьютерного зрения. По их данным, разработка позволит снизить расходы на ликвидацию утечек и повысить пожарную и экологическую безопасность газопроводов. Результаты работы опубликованы в журнале «Вестник Югорского государственного университета».

Сейчас поиск утечек, как правило, ведут выездные бригады с газоанализаторами, а стационарные системы защиты не способны отследить мелкие утечки, которые могут стать причиной пожара, поскольку метан — основной компонент газовой смеси — горючий газ. Более современный способ — круглосуточный мониторинг с помощью камер и инфракрасных лазеров, однако за ним дистанционно наблюдает оператор, который при необходимости вызывает аварийные бригады.

Профессор, заместитель директора Школы компьютерных наук ТюмГУ Артем Шевляков рассказал, что разрабатываемая система сможет анализировать мультимодальные данные: видео с инфракрасных камер, показания газоанализаторов, направление ветра и т. п. Она будет предсказывать не только факт утечки, но и автоматически обнаруживать поломку или раскалибровку измерительного оборудования, а также рассогласованность в показаниях нескольких приборов. Для обучения нейросети исследователи объединили экспериментальные данные инфракрасных камер и газоанализаторов.

По словам старшего преподавателя Школы компьютерных наук ТюмГУ Владимира Ракитина, внедрение разработки сократит выезды аварийных бригад, снизит время оперативного реагирования, уменьшит потери газа и повысит пожарную и экологическую безопасность газопроводов.

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