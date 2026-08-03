Новости Татарстана

Жилье и подготовка кадров станут ключевыми в народной программе Татарстана

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Жилье и подготовка кадров должны стать ключевыми в новой народной программе. Такое заявление сделала министр труда, занятости и соцзащиты Татарстана Эльмира Зарипова.

По словам главы ведомства, для многих семей первостепенное значение имеет обеспечение жильем — аренда или ипотека. Эти вопросы необходимо включить в программу.

Еще одна задача — кадры. В республике ежегодно 51 тысяча человек выходят на пенсию, и на их места должны прийти квалифицированные специалисты. Для этого нужна система подготовки, начиная с детского сада и заканчивая профильными классами в школах. Зарипова подчеркнула: необходим системный подход и более эффективные меры.

Напомним, в Казани на рынке новостроек стоимость квадратного метра снизилась за первую половину 2026 года на 1,5%.

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