Новости Казани

Спор вокруг сграффито «Химия» в КНИТУ дошел до Арбитражного суда Татарстана

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
КНИТУ судится с инспекцией Казани из-за панно «...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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История с панно «Химия» добралась до Арбитражного суда Татарстана: КНИТУ подал иск к Управлению административно-технической инспекции Казани и требует отменить предписание №54/С. Панно Рустема Кильдибекова и Василя Маликова в мае 2024 года закрыли теплоизоляционными плитами. В реестры объектов культурного наследия сграффито не входит, зато попало в центр публичного скандала.

Ректор Юрий Казаков после коллективного письма художников обещал: на новую поверхность перенесут не только контуры фигур, но и восстановят оригинальную цветовую гамму. Однако на деле вышло иначе: стороны встретились в мировом суде Вахитовского района, где обсуждали даже опечатку в названии техники — «сграффити» вместо «сграффито». Представитель вуза настаивал: восстановление — это реставрация, к которой университет не уполномочен, а вот ремонт фасада был необходим.

Судья выписал вузу штраф в 10 тысяч рублей. В ответ КНИТУ пошел в арбитраж. Там вскрылась бюрократическая деталь: ответчик отправил дополнения за день до заседания, суд не успел их распечатать, и разбирательство отложили до конца августа. Представитель инспекции признался, что не может отыскать в своей папке заявление, где вуз якобы расписывал работы по восстановлению панно, а согласование проходило с четвертой попытки.

Правила благоустройства, запрещающие полностью перекрывать фасады исторических объектов, приняли в декабре 2025 года — уже после того, как работы на Сибирском тракте завершили.

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