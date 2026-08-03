Новости Казани

Из-за казанца, решившего сэкономить, без газа остались 20 квартир

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Житель Казани самовольно установил газовую коло...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Житель Казани решил сэкономить на услугах мастера и самостоятельно установить газовую колонку. Мужчина перепутал шланги, и вода вместо газа пошла в трубопровод, оставив без газа целый подъезд.

Инцидент произошел в доме №18 на улице Деловой. Как рассказали в жилищной инспекции Татарстана, после этого 20 квартир остались без газа, плит и горячей воды. Сейчас аварийные службы устраняют последствия, специалисты проводят поквартирную проверку.

Теперь горе-умельцу придется раскошелиться: штраф за самовольное вмешательство составляет от 5000 рублей, плюс он полностью оплатит расходы на ликвидацию аварии.

Похожая ситуация произошла и на улице Окольной, где из-за отсутствия тяги в дымоходе без газа временно остались 10 квартир. Управляющая компания сработала оперативно — проблему решили за несколько часов, газ вернули в тот же день.

Ранее сообщалось, что после массового отключения жителям поселка Белоус вернули газ. Проверка надзорного ведомства показала: люди остались без ресурса из-за поломки оборудования. Главе обслуживающей компании внесли официальное представление.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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