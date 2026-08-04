Новости Татарстана

Остаток маткапитала до 10 тысяч рублей получили 5 тысяч татарстанцев

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Пять тысяч жителей Татарстана с января уже получили остаток маткапитала в пределах десяти тысяч рублей. Выплата положена независимо от возраста детей и дохода семьи — достаточно, чтобы на сертификате остались деньги.

Заявление подают через «Госуслуги» или клиентскую службу СФР. Решение занимает 12 рабочих дней, затем в течение пяти дней сумма уходит на счет. Важный нюанс: счет должен принадлежать владельцу сертификата. Счет мужа, жены или родственника не подойдет. Потратить деньги можно на что угодно.

Размер маткапитала в этом году — 728 921 рубль на первого ребенка и 963 243 рубля на второго. Средства можно направить на жилье, образование, пенсию или ежемесячную выплату до трех лет. Если осталось меньше 10 тысяч, семья забирает их разом, рассказал глава отделения Соцфонда Эдуард Вафин.

Узнать остаток можно через выписку на «Госуслугах», в Соцфонде или МФЦ. Ранее в Казани судили 15 мошенников, которые оформили фиктивные свидетельства о рождении более чем 600 детей и нанесли ущерб свыше шести миллионов рублей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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