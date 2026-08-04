Экономика

Компенсация за уход за пенсионером: кто может получить деньги и сколько платят

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Кто может получить компенсацию за уход за пенси...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Сотни тысяч россиян ухаживают за пожилыми родственниками и даже не подозревают, что государство готово платить за этот труд. Компенсация положена тем, кто официально оформил уход за пенсионером старше 80 лет или человеком, нуждающимся в постоянной помощи.

Главное — документально зафиксировать статус ухаживающего. Без этого деньги не начислят, даже если вы посвятили себя заботе полностью. Выплата фиксированная, ее размер не привязан ни к доходу, ни к занятости. Деньги переводят вместе с пенсией подопечного или отдельным платежом — зависит от региона.

Оформить можно через МФЦ, Социальный фонд или онлайн через «Госуслуги». Большинство справок проверяется автоматически, так что собирать кипу бумаг не придется. Почему же тысячи людей остаются без денег? Причина банальна — незнание своих прав. Многие думают, что выплаты положены только профессиональным сиделкам, или что нужно подтверждать расходы. На деле компенсация предназначена и для родственников, а траты подтверждать не требуется.

Еще один стереотип — сумма слишком мала. Но если посчитать за год, выходит ощутимая поддержка. Если вы ухаживаете за пожилым человеком или инвалидом I группы, не откладывайте оформление. Нужны паспорт и документы подопечного — сотрудники помогут с формулировками. Решение обычно принимают быстро, и уже через месяц можно получать выплаты.

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