Технологии

Эксперт: служебные данные и кэш незаметно съедают память смартфона

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Эксперт РТУ МИРЭА объяснил, почему память смарт...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Память смартфона может заканчиваться из-за служебных данных, которые накапливают операционная система и приложения, а не из-за новых фотографий или программ. Об этом Life.ru рассказал старший преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения РТУ МИРЭА Андрей Рыбников.

По словам эксперта, почти каждое приложение постоянно создаёт кэш: мессенджеры сохраняют фотографии, видео и миниатюры, браузеры — элементы страниц, навигаторы — просмотренные карты. Со временем эти файлы могут занять десятки гигабайт. Также программы накапливают историю поиска, журналы, настройки и офлайн-контент, из-за чего установленное приложение способно вырасти в несколько раз за год.

Дополнительное место занимают и служебные данные от фотографий: смартфон создаёт уменьшенные копии снимков, индексирует галерею и распознаёт лица, текст и объекты. Обновления системы тоже требуют пространства — телефон загружает установочные файлы и временно хранит компоненты, хотя часть из них потом удаляется.

Чтобы освободить память, Рыбников советует зайти в раздел хранилища в настройках и проверить объём данных приложений, особенно мессенджеров, видеосервисов, браузеров и навигаторов. Также стоит отключить автоматическую загрузку ненужных файлов и удалить старый офлайн-контент. Полностью чистить кэш всех приложений не требуется: после очистки они снова загрузят данные.

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