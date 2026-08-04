Творожная запеканка без муки и манки: рецепт из 3 ингредиентов

Когда хочется сладкого к чаю, но нет желания возиться с тестом, выручает простая творожная запеканка. В ней нет муки, манки, масла и сложного замеса — только творог, яйца и сгущенное молоко.

По текстуре такая запеканка получается нежной, чуть кремовой и напоминает домашний чизкейк. Главное — хорошо пробить массу блендером и не доставать десерт из духовки сразу после выпекания.

Почему запеканка без муки получается нежной

Обычная творожная запеканка часто готовится с манкой или мукой, чтобы масса лучше держала форму. Но из-за этого десерт иногда становится плотным или суховатым.

В этом рецепте структура держится за счет яиц. При нагревании белки схватываются и помогают запеканке стать похожей на мягкое суфле. Сгущенное молоко заменяет сразу несколько ингредиентов: сахар, часть жира и сладкую сливочную основу.

«В столовых творог обязательно протирали через сито или использовали специальную протирочную машину. Если этого не сделать, запеканка будет зернистой, а не кремовой», — пояснила дипломированный нутрициолог и кулинарный эксперт Евгения Гаева.

На домашней кухне вместо сита удобнее использовать погружной блендер. Он разбивает крупинки творога, и готовая запеканка становится более гладкой.

Ингредиенты для запеканки из 3 продуктов

творог — 500 г;

сгущенное молоко — 1 банка, около 380 г;

яйца — 3 шт.

Творог можно брать любой жирности. С продуктом 5–9% запеканка получится мягче и сливочнее. Обезжиренный творог тоже подойдет, но десерт будет чуть суше.

Сгущенное молоко лучше использовать обычное, не вареное. Оно равномерно вмешивается в творожную массу и дает мягкий молочный вкус.

Как приготовить основу для запеканки

Творог нужно выложить в глубокую миску. Затем добавить яйца и сгущенное молоко.

Сначала массу можно перемешать вилкой или венчиком, чтобы ингредиенты соединились. После этого лучше пробить все погружным блендером до гладкой кремовой консистенции.

Если блендера нет, творог можно заранее протереть через сито. Это займет больше времени, но результат будет похожим: запеканка получится нежнее и без крупных зерен.

«Чем однороднее творожная масса до выпечки, тем ближе готовый десерт по текстуре к чизкейку», — отмечают авторы кулинарного портала «Аймкук».

Как правильно выпекать запеканку

Форму для выпечки нужно смазать сливочным маслом или застелить пергаментом. Если форма силиконовая, можно обойтись без дополнительной подготовки, но ее все равно удобнее слегка смазать.

Творожную массу переливают в форму и разравнивают верх. Духовку заранее разогревают до 180 °C.

Выпекают запеканку около 30–40 минут. Готовность определяют по золотистой корочке и слегка пружинящей середине. Она не должна быть жидкой, но и пересушивать десерт не стоит.

Если верх слишком быстро темнеет, форму можно прикрыть фольгой. Так середина успеет дойти, а корочка не подгорит.

Почему запеканке нужно дать отдохнуть

После выключения духовки не стоит сразу доставать форму. Лучше оставить запеканку внутри на 10–15 минут с приоткрытой дверцей.

Так десерт не осядет резко и сохранит более ровную структуру. При остывании творожная масса уплотняется, становится нежнее и лучше режется.

Если разрезать запеканку горячей, куски могут разваливаться. Через 15–20 минут она уже держит форму гораздо лучше.

Как сделать вкус еще интереснее

Базовый рецепт хорош сам по себе, но его легко изменить. Для аромата можно добавить ванильный экстракт, ванильный сахар или немного лимонной цедры.

В творожную массу также можно вмешать горсть ягод, кусочки шоколада, изюм или курагу. Но добавок не должно быть слишком много, иначе нежная структура станет тяжелее.

Если хочется более «чизкейкового» вкуса, запеканку можно подавать с ягодным соусом, сметаной, йогуртом или ложкой густого варенья.

Как выбрать творог для нежной запеканки

Для этого рецепта особенно важен творог. Слишком сухой даст рассыпчатую текстуру, а слишком жидкий может сделать запеканку водянистой.

Лучше выбирать мягкий, свежий творог без лишней сыворотки. Если продукт влажный, его можно ненадолго откинуть на сито или марлю.

Запах должен быть нейтральным или слегка кисломолочным. Резкий кислый, дрожжевой или затхлый запах — признак, что продукт лучше не использовать.

Специалисты Роспотребнадзора регулярно напоминают: молочные продукты нужно хранить при температуре, указанной производителем, и не употреблять после истечения срока годности.

Почему этот рецепт стоит сохранить

Творожная запеканка из 3 ингредиентов — хороший вариант для тех, кто хочет домашний десерт без сложной подготовки. Не нужно взбивать белки отдельно, добавлять муку, манку или масло в тесто.

Творог дает основу, сгущенное молоко — сладость и сливочность, яйца — форму. В итоге получается мягкая запеканка, которую можно подать и на завтрак, и к вечернему чаю.

Этот рецепт особенно удобен, когда дома минимум продуктов, а хочется чего-то нежного и уютного. Один раз попробуете — и станет понятно, почему простая запеканка без муки легко заменяет кусочек чизкейка.

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