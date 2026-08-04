Татарстан снова разместит рекламу в Шереметьево за 6,5 млн рублей

Госкомитет Татарстана по туризму снова объявил закупку на рекламу в московском Шереметьево. Начальная цена контракта — 6,5 млн рублей. Чиновники хотят привлечь в республику туристов перед зимним сезоном.

Ролик продолжительностью не менее 7,5 секунды будут крутить на четырехстороннем медиаэкране площадью 658 квадратных метров в зоне регистрации внутренних рейсов терминала B. Частота показа — не менее 720 раз в сутки. В ведомстве пояснили: реклама должна обратить внимание «активно путешествующего населения» на Татарстан и пригласить гостей. В ролике покажут ключевые достопримечательности и национальную кухню.

Кроме того, госкомитет планирует еще одну рекламную кампанию — в электричках дальнего следования. Какие маршруты задействуют, пока не определено. Концепцию обеих кампаний разработают после завершения закупки.

В прошлый раз реклама Татарстана в Шереметьево тоже вызвала шум. В 2023 году там повесили баннер с надписью «Шишкин и Цветаева тут уже были, а ты?». Его раскритиковали и заменили на рекламу с чак-чаком.