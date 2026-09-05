Экономика

Почти все расчеты России и Китая идут в рублях и юанях

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Игорь Сечин заявил о переходе расчетов России и...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Почти все расчеты между Россией и Китаем в двусторонней торговле сейчас проводятся в рублях и юанях. Об этом 4 сентября на открытии 8-го Российско-Китайского энергетического бизнес-форума во Владивостоке заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин, передает ИА «Нефтегаз.РУ». По его словам, доля юаня в международных платежных операциях Китая за последние 15 лет выросла с 2% до 53%.

Сечин призвал центробанки двух стран содействовать развитию клиринга и корреспондентских счетов для дальнейшего укрепления расчетов в нацвалютах. На форуме озвучили данные о товарообороте: за семь месяцев 2026 года он вырос на 26%, а за 30 лет стратегического партнерства увеличился более чем в 50 раз, значительно превысив 200 млрд долларов.

Энергетика остается ключевым драйвером взаимодействия. Россия занимает около 22% в совокупных поставках энергоресурсов в Китай, в том числе 23% в импорте нефти и около 30% в импорте газа. Глава «Роснефти» добавил, что в условиях кризиса в Ормузском проливе Китай может рассчитывать на приоритетный доступ к Северному морскому пути.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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