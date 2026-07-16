Технологии

В России открыли предзаказ на планшет HUAWEI MatePad Pro Max

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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В интернет-магазине МТС стартовал приём предварительных заказов на флагманский планшет HUAWEI MatePad Pro Max. Устройство доступно в нескольких конфигурациях.

Базовая версия с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, экраном PaperMatte и Wi-Fi в космическом сером цвете с чехлом-книжкой стоит 99 990 рублей. Такой же планшет, но с клавиатурой, обойдётся в 114 990 рублей. Модель с 512 ГБ памяти в голубом цвете и клавиатурой оценена в 129 990 рублей.

HUAWEI MatePad Pro Max оснащён 13,2-дюймовым гибким OLED-экраном с разрешением 3K (3000 × 2000 пикселей) и технологией PaperMatte с нанотравлением, снижающей блики. Полезная площадь экрана достигает 94% благодаря ультратонким рамкам толщиной 3,5 мм. Панель поддерживает частоту обновления до 144 Гц, контрастность 2 000 000:1 и пиковую яркость 1600 нит.

Толщина цельнометаллического корпуса — 4,7 мм, вес — от 499 до 509 граммов в зависимости от версии. Внутри установлен аккумулятор ёмкостью 10 400 мА·ч с кремниевым анодом. Производитель заявляет о 14,5 часа автономной работы, а также о росте производительности на 20% и повышении эффективности системы охлаждения на 30% по сравнению с предыдущим поколением.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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