Тест с тремя словами может помочь выявить проблемы с памятью
Врач-онколог Владимир Ивашков рассказал о простом домашнем способе оценить память перед визитом к неврологу. Для проверки нужно попросить близкого человека назвать три не связанных между собой слова, а затем через 10 минут повторить их, пишет Доктор Ивашков.
По словам специалиста, трудности с воспроизведением слов могут указывать на снижение оперативной памяти. Однако такой тест не является медицинским диагнозом и не заменяет полноценное обследование.
Ивашков отметил, что результаты такой проверки можно сообщить врачу на приеме. Это поможет специалисту быстрее оценить состояние пациента и задать более точные вопросы.
Медик добавил, что нарушения памяти встречаются часто, а их своевременное выявление важно для дальнейшего лечения. Когнитивные изменения могут быть связаны с возрастом, стрессом или серьезными заболеваниями.
По словам врача, регулярно проверять память полезно всем, особенно людям старше 50 лет.
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