Специалисты Санкт-Петербургского ЛЭТИ разработали компактный ЭКГ-модуль в виде чипа, который можно встраивать в смарт-часы и фитнес-браслеты. Устройство позволяет ежедневно мониторить сердечную деятельность без посещения поликлиники.

По информации телеканала «Санкт-Петербург», модуль отличается от отечественных аналогов миниатюрностью и высокой точностью измерений. Благодаря низкому энергопотреблению он способен работать продолжительное время.

Сейчас чип существует в виде опытного образца и готов к массовому производству. Разработчики опубликовали схемотехническую документацию и алгоритмы, чтобы другие компании могли создавать на их основе российские смарт-часы, фитнес-трекеры и системы контроля, в том числе для мониторинга состояния водителей.