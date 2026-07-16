Технологии

Сердце под контролем: петербургские учёные сделали ЭКГ-модуль для смарт-часов

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Учёные ЛЭТИ создали миниатюрный ЭКГ-чип для сма...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Специалисты Санкт-Петербургского ЛЭТИ разработали компактный ЭКГ-модуль в виде чипа, который можно встраивать в смарт-часы и фитнес-браслеты. Устройство позволяет ежедневно мониторить сердечную деятельность без посещения поликлиники.

По информации телеканала «Санкт-Петербург», модуль отличается от отечественных аналогов миниатюрностью и высокой точностью измерений. Благодаря низкому энергопотреблению он способен работать продолжительное время.

Сейчас чип существует в виде опытного образца и готов к массовому производству. Разработчики опубликовали схемотехническую документацию и алгоритмы, чтобы другие компании могли создавать на их основе российские смарт-часы, фитнес-трекеры и системы контроля, в том числе для мониторинга состояния водителей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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