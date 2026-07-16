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ИИ упростит работу с клиентами малому бизнесу Татарстана

Служба новостей Автор статьи
МТС запустила функцию обмена аудиозаписями, сам...

Фото: пресс-служба ПАО МТС

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МТС запустила функцию обмена аудиозаписями, саммари и расшифровкой на платформе МТС Optimus. Решение поможет татарстанским предпринимателям отслеживать историю общения с клиентами и делиться итогами переговоров с коллегами.

МТС Optimus, созданный на базе технологий Voicetech и Exolve с применением искусственного интеллекта, способен создавать записи и текстовые расшифровки звонков. С помощью нового инструмента сотрудники смогут быстрее передавать информацию о клиентах друг другу, а руководители — следить за рабочими процессами и оперативно принимать решения.

Чтобы получить итоги телефонных разговоров сотрудника, нужно отправить ему ссылку с запросом из веб-версии MTC Optimus. Специалист самостоятельно принимает решение предоставить доступ или отказаться. После подтверждения новые мобильные звонки начнут отображаться в веб-версии решения. При этом доступ для других пользователей может быть отозван в любой момент.

«По данным исследования МТС, незафиксированные переговоры в малом бизнесе приводят к потере до 10% стоимости контрактов, которые чаще всего заключаются устно. Без систематизации возникают невыполненные обязательства, упущенные детали, ошибки при доставках и путаница в заказах. Новый функционал МТС Optimus позволяет руководителю видеть полную картину переговоров, а сотруднику — самостоятельно решать, давать ли доступ. Решение работает на корпоративных и обычных мобильных номерах и с учетом стоимости меньше 100 рублей в месяц, подойдет даже для микробизнеса, — поделился директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

Безопасность данных — важный принцип работы МТС Optimus. Записи хранятся и обрабатываются на защищенных серверах МТС. Доступ к звонкам возможен только с явного согласия пользователя. Каждый пользователь видит, кому и когда предоставил доступ, и может отозвать его в любой момент.

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