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Врач назвала привычки для снижения холестерина

Анастасия Шарова Автор статьи
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Диетолог Линдси ДеСото рассказала, что привычки после ужина могут влиять на уровень холестерина и здоровье сердца. По словам специалиста, поздние перекусы способны мешать поддержанию нормальных показателей, пишет Health.

ДеСото отметила, что одна привычка не поможет снизить холестерин за один вечер. Однако небольшие изменения в распорядке могут поддержать сердечно-сосудистую систему.

После ужина диетолог советует выходить на короткую прогулку. По ее словам, 10–20 минут умеренной активности помогают поддерживать нормальный уровень сахара в крови.

Также специалист рекомендует отказаться от поздних перекусов, особенно если речь идет о мороженом, чипсах, печенье или конфетах. В таких продуктах много насыщенных жиров и добавленного сахара. Если голод все же появляется, лучше выбрать фрукты, попкорн без масла или небольшую горсть орехов.

Еще одной полезной привычкой ДеСото назвала спокойную подготовку ко сну. Для расслабления можно читать, делать мягкую растяжку или йогу, выполнять дыхательные упражнения, принимать ванну либо вести дневник.

По словам диетолога, для контроля холестерина важен и стабильный режим сна. Специалист советует не только спать достаточно, но и ложиться и вставать примерно в одно и то же время каждый день.

Кроме того, поддерживать здоровье помогает планирование рациона. ДеСото рекомендует заранее готовить еду, чтобы на следующий день было проще придерживаться полезного питания.

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