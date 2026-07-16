Частные АЗС в Казани подняли цены на топливо

В Казани и пригородах частные заправки взвинтили цены на бензин и дизель. Очевидцы делятся в соцсетях фото новых ценников: на АЗС «Экохимтрейд» в Куюках АИ-92 стоит 120 рублей, АИ-95 — 130, дизель — 99. На «Транскарте» на трассе М7 литр АИ-92 — 84,99 рубля, АИ-95 — 94,99, но топлива может не быть.

На «Татгазсервисе» на Гвардейской АИ-100 продают за 90,50 рубля, АИ-92 — за 77,5, АИ-95 — за 92,5, но не факт, что бензин есть в наличии. Дизель — 99 рублей. Та же картина на Ноксинском спуске. «Волга Ойл» на Тэцэвской подняла цены: АИ-92 — 83,45 рубля, дизель — почти 100, но топлива нет, только газ за 41,90 рубля.

На Хлебозаводской частная АЗС Ильшата Бикмуллина продает АИ-95 почти за 100 рублей, газ — за 41,97, другого топлива нет. «Магистраль № 77489» на 847 км трассы М7 держит цены выше сетевых: АИ-92 — 79,90 рубля, АИ-95 — 92,90, АИ-98 — 103,90, но бензина может не быть, дизель — 97–98,99 рубля.

Напомним, Минниханов поручил проверить логистику из-за ажиотажа на АЗС. В последние дни в Казани резко вырос спрос на топливо.